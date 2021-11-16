МИД РФ выдвинул ряд инициатив для предотвращения гонки вооружений в космосе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ предлагают как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК).

"Предлагаемая нами договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой о ряде аспектов космической деятельности России и других государств.

"Призываем также государства взять на себя следующие обязательства: не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве; не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств", - говорится в комментарии.

Среди предложений также - "не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в т.ч. для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы".

Выдвигается инициатива "не испытывать и не использовать в военных, в т.ч. противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли; не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы государств, международные, межправительственные, а также любые неправительственные организации, включая неправительственные юридические лица, учрежденные, зарегистрированные или расположенные на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем, к участию в указанной выше деятельности".

"Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в т.ч. США", - отметила Захарова.

В ее комментарии говорится: "в качестве промежуточного шага рассматриваем выдвинутую Россией международную инициативу/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), которая на данный момент выступает единственным действующим инструментом сохранения космоса свободным от оружия. Ее полноформатными участниками являются уже 30 государств".

"Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, - верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности", - заявила официальный представитель МИД РФ.