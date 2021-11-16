Лавров обвинил США в гонке вооружений в космосе и испытании орбитальных вооружений

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - США активно развивают гонку вооружений в космосе, Пентагон испытывает орбитальные ударные вооружения, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас, например, США призывают, как они выражаются, разработать универсальные нормы для освоения космического пространства. Но почему-то при этом уже многие годы игнорируют инициативу России и Китая о подготовке договора о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Просто игнорируют", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Министр подчеркнул: "Но при этом сами США эту гонку вооружений развивают самым активным образом. В 2020 году они создали космическое командование, приняли стратегию по космосу, одна из главных целей этой стратегии сформулирована как создание комплексного военного преимущества в космическом пространстве".

"И для реализации этой стратегии Пентагон без всякого оповещения кого бы то ни было испытывает на орбите ударно-боевые средства, включая вывод на орбиту средства противоракетной обороны", - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что эту ситуацию неоднократно комментировал президент РФ, "подчеркивая, что это будет совершенно другая ситуация в сфере безопасности, когда постоянно над головой у той или иной страны будет находиться ударное вооружение".

Ранее космическое командование США сообщило, что Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

В понедельник "Роскосмос" сообщал, что экипаж МКС укрывался в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновений станции с космическим мусором.