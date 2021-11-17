В Думе не исключили возвращения к вопросу "налога на дивиденды"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты могут вернуться к вопросу налогообложения прибыли компаний по прогрессивной шкале, если она выводится из страны, а не инвестируется, заявил на пленарном заседании Госдумы глава комитета по бюджету Андрей Макаров в ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс (НК) РФ.

"Я бы в конце хотел сказать, вот Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы - ИФ) справедливо сказал: мы решаем очень важный, но конкретный вопрос, а вот работа основная - впереди. Потому что, скажем, предложение, которое звучало у правительства облагать прибыль по прогрессивной шкале, если она выводится из страны, а не инвестируется, - это правильная идея, и правительство зря от нее отказалось, и поэтому мы будем настаивать и внесем свои предложения, как решать эти вопросы", - сказал Макаров.

Положения о так называемом налоге не дивиденды обсуждались в правительстве в сентябре, но так и не вошли в итоговый законопроект (N1258307-7), который был внесен в Госдуму. Поправки в НК РФ, разработанные Минфином, помимо изменения расчета НДПИ для горнодобывающих компаний, предусматривали введение нового коэффициента Пнп, представляющего собой разницу между суммой дивидендов, которую компания выплатила за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему периода, и суммой инвестиций. Этот показатель делится на размер чистых активов компании (по РСБУ), и если итоговый коэффициент оказывается ниже 1, то налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) остается неизменным. При коэффициенте от 1 до 2 общая ставка налога на прибыль повышается до 25%, выше 2 - до 30%.

Компании горно-металлургического сектора, которые не раз попадали в прицел критики Минфина за высокие дивиденды и низкие инвестиции в условиях благоприятной внешней конъюнктуры, законопроект ведомства о ретроспективном налоге сочли опасным для рынка.

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина в конце сентября его участники сошлись во мнении, что норма о "налоге на дивиденды" пока сырая и требует доработки.