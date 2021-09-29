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Потанин отметил, что исключение "налога на дивиденды" дало бизнесу время сбалансировать расходы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Исключив повышение налога на прибыль для компаний с высокими дивидендами, правительство дало компаниям время на то, чтобы адаптировать свою политику к требованию социальной справедливости, сказал в интервью "Интерфаксу" президент "Норильского никеля" и владелец "Интерроса" Владимир Потанин.

Получив от правительства гарантии стабильности налогового режима в дальнейшем, бизнес самостоятельно сможет выработать правила, которые позволят сделать структуру расходов адекватной с точки зрения решения общенациональных задач.

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"Премьер (в ходе совещания в четверг) сказал нам важные слова: это не фискальный и не экономический вопрос, это реакция на существующий в обществе запрос на большую социальную справедливость и ликвидацию бедности. Речь идет о том, чтобы через НДПИ и другие виды повышения нагрузки перераспределить часть доходов горнодобывающих и металлургических компаний в бюджет, чтобы направить эти средства на ликвидацию проблемы бедности - эту задачу президент обозначил как важнейшую", - сказал Потанин.

"Поэтому вопрос не в тактике, не в том, сколько сейчас изъять у тех или иных компаний. Вопрос в том, что бизнес должен свыкнуться с мыслью о том, что частью его социальной лицензии является не только выплата налогов, социальные программы и выполнение правил ESG, но и ответ на вызовы, которые общество ему предъявляет. И если на сегодняшний день есть достаточно острый вызов в борьбе с бедностью, ликвидации разрыва между бедными и богатыми, то на это обязательно нужно ответить", - отметил Потанин.

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Бизнес "в целом нормально" воспринял достигнутые договоренности, сказал глава "Норникеля". "Важной составляющей стали слова премьера о том, что договоренности будут зафиксированы в Налоговом кодексе и без каких-то специальных причин пересматриваться не будут. Мы удовлетворили справедливые ожидания правительства и получили определенные гарантии стабильности в дальнейшем, что позволяет компаниям спокойно реализовывать свои инвестиционные программы. И в моем понимании это главный позитивный итог", - подчеркнул Потанин.

При этом правительство согласилось с позицией бизнеса, отказавшись от введения повышенного налога на прибыль для компаний с высокими дивидендами. "Думаю, что такого рода формула не будет применена хотя бы потому, что она носит ретроспективный характер и не соответствует принципам Налогового кодекса", - полагает Потанин. Дивиденды как таковые остаются цивилизованной и прозрачной формой распределения прибыли; кроме того, могут идти на инвестиции, перераспределяясь между отраслями, то есть отвечать всем целям, которые государство ставит, в том числе росту ВВП.

"Но будет возврат к вопросу о справедливом налогообложении. И в этой связи государство сформулировало соотношение 1:1 между дивидендами и инвестициями. Государство четко обозначило, что ждет от компаний, и неважно, каким образом будут изыматься доходы, которые не вписываются в такого рода баланс. Нам подсказали, как надо себя вести, чтобы дополнительных налогов на нас не налагали", - отметил глава "Норникеля".

Он охарактеризовал перенос обсуждения этого вопроса на 2023 год не как отсрочку, а как акт доверия со стороны правительства. "Я исхожу из того, что нам просто дали время на то, чтобы адаптировать нашу инвестиционную и дивидендную политику к этому, сформулированному с новой силой, требованию социальной справедливости. Сделать структуру наших доходов, расходов и инвестиций адекватной текущим представлениям", - сказал Потанин.

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"Бизнесу доверили самому выработать те правила, которые позволяли бы более справедливо перераспределять результаты экономической деятельности для решения общенациональных задач, сохраняя при этом заинтересованность в своем деле и увеличивая инвестиционные программы", - пояснил он.

Говоря о логике новаций в налоговом законодательстве, Потанин отметил, что основным их мотивом является ответ на сформировавшийся в обществе запрос на социальную справедливость и решение проблемы бедности, а не спорный эффект с точки зрения сдерживания инфляции или регулирования карбонового следа.

"Сейчас идет речь о социальной справедливости. Недра принадлежат народу, от его имени выдается лицензия недропользователям - и нужно, чтобы у людей было понимание того, что рентная плата справедлива. Естественно, я не радуюсь факту появления дополнительной налоговой нагрузки. Но главное здесь - вопрос доверия. Я понимаю логику, в которой действует правительство, и логику поручений президента на этот счет. Я эту логику разделяю, а, стало быть, я с доверием отношусь к тем договоренностям, которые достигнуты", - заключил он.

Договоренность о повышении НДПИ стала компромиссом в дискуссии между правительством и горнодобывающими компаниями, которая развернулась в сентябре в рамках поиска системного механизма изъятия "сверхприбылей" от мировой конъюнктуры цен. Годом ранее правительство повысило НДПИ для этой отрасли в 3,5 раза, чтобы уравнять ренту с мировыми аналогами, а позднее - для компенсации расходов подрядчиков по государственным строительным проектам - ввело экспортную пошлину на металлы, которая действует с августа и до конца декабря и обойдется "Норникелю" в $500 млн. Сейчас эффект от изменения НДПИ (к базовому размеру налога на тонну руды добавилась ставка 6% от мировых цен на металлы) оценивается для "Норникеля" в сумму около $870 млн, подсчитал "Атон". Таким образом, на ГМК придется основная часть общего повышения налоговой нагрузки на сектор, которое составит $1,92 млрд.

Помимо роста НДПИ, Минфин рассматривал повышенный налог на прибыль для компаний, дивиденды которых за последние пять лет превышали инвестиции. В случае введения ретроспективного налога на прибыль "Норникель" из-за соотношения капзатрат и дивидендов за последние пять лет мог бы получить максимально возможную ставку 30% (вместо нынешней 20%), считает Борис Синицын из "Ренессанс Капитала". По оценкам BCS, от введения такого налога пострадал бы в первую очередь "Норникель", которому он стоил бы от 15 до 20% EBITDA.

Владимир Потанин

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