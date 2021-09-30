"Налог на дивиденды" исключен из поправок Минфина в НК РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Договоренность чиновников с крупным бизнесом о том, что идея так называемого налога на дивиденды, призванного стимулировать компании направлять прибыль на капвложения, а не распределять между акционерами, будет дорабатываться, реализована: из поправок в НК РФ, внесенных правительством в Госдуму в четверг в составе бюджетного пакета, спорная статья исключена.

Текст документа в обновленной редакции размещен на сайте Госдумы.

Поправки в НК РФ, разработанные Минфином, помимо изменения расчета НДПИ для горнодобывающих компаний предусматривали введение нового коэффициента Пнп, представляющего собой разницу между суммой дивидендов, которую компания выплатила за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему периода, и суммой инвестиций. Этот показатель делится на размер чистых активов компании (по РСБУ), и если итоговый коэффициент оказывается ниже 1, то налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) остается неизменным. При коэффициенте от 1 до 2 общая ставка налога на прибыль повышается до 25%, выше 2 - до 30%.

Компании горно-металлургического сектора, которые не раз попадали в прицел критики Минфина за высокие дивиденды и низкие инвестиции в условиях благоприятной внешней конъюнктуры, законопроект ведомства о ретроспективном налоге сочли опасным для рынка. Реализация этой инициативы "приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени", заявляла перед совещанием у премьера ассоциация "Русская сталь". Это чревато оттоком инвестиций и дестабилизации фондового рынка, опасались металлурги.

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина на прошлой неделе его участники сошлись во мнении, что норма о "налоге на дивиденды" пока сырая и требует доработки.

"Законопроект имеет обратную силу. Он если не формально, не легитимно, то по существу ставит под сомнение действия налогоплательщика, которые он совершал в предыдущем налоговом периоде плюс ещё четыре года, то есть за пять лет. При этом налогоплательщик, по идее, полностью соблюдал действовавшие на тот момент нормы законодательства. Мы считаем, что если заниматься этим вопросом, то нужен серьёзный переходный период, и повышенная ставка может применяться за налоговый период не ранее 2022 года", - сказал на совещании глава РСПП Александр Шохин.

"Из-под действия новой нормы выводятся госкомпании при том, что Налоговый кодекс прямо запрещает устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости от формы собственности", - отметил Шохин. Кроме того, не учитываются инвестиции в рамках целого ряда направлений инвестирования: сделки M&A, инвестиции в SPV, инвестиции в бизнесы в других секторах экономики, которые могут осуществляться только за счёт дивидендов владельцев компаний, сказал глава РСПП.

"Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много спорных вопросов, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию, и уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года. При этом я согласен с позицией коллег из правительства и из бизнеса, что, конечно, может возникнуть неопределённость, и акционеры, собственники компаний будут ждать, чем же закончится эта дискуссия. Поэтому, несмотря на нашу просьбу перенести рассмотрение этого вопроса, мы считаем, что чем быстрее мы тут договоримся, тем будет лучше", - заявил Шохин, обращаясь к премьер-министру.

"Мы все слышим то, о чём сказал Александр Николаевич. Наверное, надо сейчас вопросы оптимизации ренты (то есть ставок НДПИ для майнинга - ИФ) и вопросы дивидендов, налогообложения - речь идёт о налогообложении разницы между дивидендами и инвестициями - разнести", - ответил на это первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Действительно, в вопросах дивидендов, вот этого налогообложения, второго налога в последние дни вскрылось, или был зафиксирован, в том числе бизнесом, целый ряд проблем, которые, Михаил Владимирович, на сегодня не решены. Это правда", - сказал первый вице-премьер.

По итогам совещания Минфину было поручено доработать проект поправок в НК с учетом состоявшегося обсуждения и принятых решений и представить его в правительство.

"Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта (о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ - ИФ), предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления прибыли на выплату дивидендов", - говорилось в перечне поручений премьера.