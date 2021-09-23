Белоусов призвал бизнес к инвестициям, но согласился отложить "налог на дивиденды"

Андрей Белоусов Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Дискуссия об идее "налога на дивиденды", вызвавшей острую негативную реакцию крупного бизнеса, закончилась вничью: компании получили отсрочку, которой попробуют воспользоваться для приведения этой инициативы к менее опасному для них формату, но власти дали понять, что отказываться от "понуждения к инвестициям" вовсе они не собираются.

Поправки в НК РФ, разработанные Минфином, вводят в него новую статью - "Особенности определения налоговой ставки по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет". В статью вводится показатель Пнп - разница между суммой дивидендов, которую компания выплатила за налоговый период и четыре непосредственно предшествующих ему периода, и суммой инвестиций. Затем этот показатель делится на размер чистых активов компании (по РСБУ), если итоговый коэффициент ниже 1, то налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) остается неизменным. Если коэффициент составит от 1 до 2, то ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет в 2022-2024 гг., увеличится с 3% до 8%. Сейчас налог на прибыль составляет 20%, из них в федеральный бюджет зачисляется 3%, в бюджеты субъектов РФ - 17%. В итоге ставка повысится до 25%. При коэффициенте выше 2 ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в федеральный бюджет, вырастет с 3% до 13%, то есть итоговая ставка налога на прибыль вырастет до 30%.

Компании горно-металлургического сектора, которые не раз попадали в прицел критики Минфина за высокие дивиденды и низкие инвестиции в условиях благоприятной внешней конъюнктуры, законопроект ведомства о ретроспективном налоге считают опасным для рынка. Реализация этой инициативы "приведет к снижению инвестиций, так как те проекты, которые выглядят привлекательно в текущих условиях, не пройдут отбор из-за роста налогового бремени", заявляла в понедельник ассоциация "Русская сталь". Это чревато оттоком инвестиций и дестабилизации фондового рынка, опасаются металлурги.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, с именем которого связаны все дискуссии последних лет о справедливом налогообложении экспортеров, логику этого предложения объяснил на совещании с участием премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей и акционеров крупнейших компаний майнинга.

Горький вкус дивидендов

"Почти 90 лет назад, в марте 1932 года, Максим Горький написал замечательную известную статью "С кем вы, мастера культуры?" Вот хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке или нет?" - сказал Белоусов, обращаясь к членам бюро правления РСПП.

"С моей точки зрения, сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке - это не только софинансировать социальные программы в регионах, платить налоги (это само собой разумеется), но это в первую очередь - инвестировать. Почему? Потому что у нас сейчас во весь рост стоит альтернатива. Либо мы за счет инвестиций получим приемлемые темпы роста (3%, 4% - это вопрос счетный) и тогда сможем решать наши социальные проблемы, которые копились годами и даже десятилетиями, с 1990-х годов, а некоторые еще с советского времени, - вопросы бедности, вопросы пенсий, здравоохранения, образования и так далее - без повышения нагрузки на бизнес. Либо мы без инвестиций попадем в низкие темпы роста, и тогда неизбежно повышение налоговой нагрузки на бизнес, перераспределение через бюджет. Неизбежно", - описал ситуацию Белоусов.

Беспокойство первого вице-премьера вызывает растущий разрыв между дивидендами и инвестициями компаний, на руку которым играет внешняя конъюнктура.

"В раздаточных материалах есть график. Мы с вами видим, что у нас до 2015 года включительно рост инвестиций, динамика объема инвестиций по металлургическим компаниям, по компаниям химии обгоняла дивиденды. Начиная с 2015 года - 2016-го, точнее, - картина ровно обратная: каждый год у нас дивиденды выше инвестиций, и вот эта развилка все больше и больше", - посетовал Белоусов.

"Я заранее знаю, что коллеги скажут. И в этом есть своя правда. Что есть инвестиционный цикл, что после кризиса 2009-2010 годов металлургические компании в том числе начали серьезно обновлять свою производственную базу. Начиная с 2011 года инвестиции сильно росли, и производственная база даже переразмерена и так далее. И сейчас компании наслаждаются плодами того инвестиционного цикла и выплачивают дивиденды. Но, во-первых, уж больно большой разрыв. Во-вторых, уважаемые коллеги, у нас повестка сейчас - диверсификация и технологическая модернизация. Без технологической модернизации мы не пройдем ковидную историю. А без диверсификации не сможем решить вопросы ни устойчивости нашей экономики, ни устойчивости вашего бизнеса, ни повышения реальной заработной платы и доходов населения и все социальные вопросы, которые есть", - заявил чиновник.

По его словам, "речь не идет о том, чтобы отнять у вас доходы, отнять дивиденды, заставить вас не платить дивиденды".

"Мы прекрасно понимаем, что дивиденды - это цель инвестиций. Инвестиции делаются для того, чтобы платить дивиденды. Вопрос в том, чтобы этот разрыв не нарастал, не был слишком большим и не формировал фактически нагрузку на нашу экономику", - сказал Белоусов.

Вскрылись проблемы

Глава РСПП Александр Шохин в своем вступительном слове подробно сформулировал, чем обеспокоен бизнес, и попросил отсрочку.

"Законопроект имеет обратную силу. Он если не формально, не легитимно, то по существу ставит под сомнение действия налогоплательщика, которые он совершал в предыдущем налоговом периоде плюс еще четыре года, то есть за пять лет. При этом налогоплательщик, по идее, полностью соблюдал действовавшие на тот момент нормы законодательства. Мы считаем, что если заниматься этим вопросом, то нужен серьезный переходный период и повышенная ставка может применяться за налоговый период не ранее 2022 года", - сказал он.

Из-под действия новой нормы выводятся госкомпании, при том, что Налоговый кодекс прямо запрещает устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости от формы собственности, отметил Шохин. Кроме того, не учитываются инвестиции в рамках целого ряда направлений инвестирования: сделки M&A, инвестиции в SPV, инвестиции в бизнесы в других секторах экономики, которые могут осуществляться только за счет дивидендов владельцев компаний, отметил глава РСПП.

"Мы готовы работать над этим законопроектом, но считаем, что сейчас настолько много спорных вопросов, что в рамках этого бюджетного цикла мы не успеем на все вопросы ответить. Поэтому у нас, Михаил Владимирович, большая просьба: снять сейчас эти поправки в Налоговый кодекс с рассмотрения и провести дискуссию, и уже после того, как все эти вопросы будут отработаны, внести его, имея в виду, что он может вступить в действие с 1 января 2023 года. При этом я согласен с позицией коллег из правительства и из бизнеса, что, конечно, может возникнуть неопределенность и акционеры, собственники компаний будут ждать, чем же закончится эта дискуссия. Поэтому, несмотря на нашу просьбу перенести рассмотрение этого вопроса, мы считаем, что чем быстрее мы тут договоримся, тем будет лучше", - заявил Шохин, обращаясь к премьер-министру

"Мы все слышим то, о чем сказал Александр Николаевич. Наверное, надо сейчас вопросы оптимизации ренты (то есть ставок НДПИ для майнинга - ИФ) и вопросы дивидендов, налогообложения - речь идет о налогообложении разницы между дивидендами и инвестициями - разнести", - ответил на это Белоусов.

"Действительно, в вопросах дивидендов, вот этого налогообложения, второго налога в последние дни вскрылось, или был зафиксирован, в том числе бизнесом, целый ряд проблем, которые, Михаил Владимирович, на сегодня не решены. Это правда", - сказал первый вице-премьер.

Подводя итоги трехчасового совещания, Шохин сообщил, что "налог на дивиденды" пока изымается из пакета поправок в Налоговый кодекс и "обсуждается в деталях". "Поскольку председатель правительства согласился и, кстати, Минфин согласился, что он еще сыроватый", - сказал он.