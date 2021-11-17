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У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски
Обыски у проректора РАНХиГС Федотова и финансового директора университета Ефремова
Фото: ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой провело обыски у проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня у Федотова и Ефремова проведены обыски в рамках расследования дела о хищении денежных средств, выделенных в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил других подробностей и результатов следственных действий.

Фигурантами дела об особо крупном мошенничестве являются, помимо Раковой, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Все они заключены под стражу.

Следствие считает, что фигуранты похитили деньги, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

РАНХиГС

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