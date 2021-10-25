Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным арест экс-заместителя министра просвещения РФ и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве.

Постановление Тверского суда Москвы от 7 октября об аресте Раковой на срок до 6 декабря оставлено без изменений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Таким образом, апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Раковой, просившую назначить ей более мягкую меру пресечения.

Раковой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину она не признает.

Дело Раковой

Уголовное дело, фигурантом которого стала Ракова и еще несколько человек, было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования.

Следствие считает, что Ракова и другие фигуранты дела похитили денежные средства, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка").

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

По материалам суда, Раковой вменятся хищение бюджетных средств, выделенных на федеральный проект "Учитель года".

Помимо Раковой, в деле фигурируют ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Последние трое в настоящее время находятся в СИЗО, Зуев - под домашним арестом.

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб. Вместе с тем, информированный источник пояснял "Интерфаксу", что сумма претензий к Раковой может достигать 50 млн руб.

Под арестом в связи с хищением бюджетных денежных средств Фонда новых форм образования также оказался гражданский муж Раковой - Артур Стеценко.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила фондом, он был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях, заявляли в МВД РФ.