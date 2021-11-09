Суд отправил ректора "Шанинки" Зуева в СИЗО по делу о мошенничестве

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев на заседании Тверского суда Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отравил под стражу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, ранее помещенного под домашний арест в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

"Суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Прокуратура оспаривала решение Тверского суда Москвы от 13 октября, отказавшего следствию в заключении Зуева под стражу и поместившего его под домашний арест с наложением ряда запретов.

Защита Зуева постановление первой инстанции не обжаловала.

Ректору "Шанинки" предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину он не признает.

Уголовное дело, фигурантом которого стал Зуев, было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования.

Другие фигуранты дела

Кроме Зуева, фигурантами дела проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Мария Ракова, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они заключены под стражу.

Следствие считает, что фигуранты похитили деньги, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб. Вместе с тем, информированный источник пояснял "Интерфаксу", что сумма претензий к Раковой может достигать 50 млн руб.

Под арестом в связи с хищением бюджетных денежных средств Фонда новых форм образования также оказался гражданский муж Раковой - Артур Стеценко.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила фондом, он был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях.