Что произошло за день: среда, 17 ноября

Задержание депутата Заксобрания Приморья от КПРФ, штраф для "Муз-ТВ", обыски у проректора и финдиректора РАНХиГС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России установлен новый антирекорд по числу умерших от коронавируса. Скончались еще 1 247 пациентов. Заболели 36 626 человек, из них в Москве - 2 966, в Петербурге - 2 793. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторно в России заболевают 0,25-0,3% пациентов, а среди привитых заражаются не более 2,5%. По ее словам, правительство РФ прорабатывает возможность выдачи QR-кодов по уровню антител.

- Депутата Заксобрания Приморья от КПРФ задержали по подозрению в педофилии. По версии следствия, Артем Самсонов совершил преступление на территории базы отдыха во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка. Подозреваемый объявил голодовку.

- "Роскосмос" принципиально договорился с NASA о возобновлении перекрестных полетов. Центр подготовки космонавтов отобрал четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon.

- У проректора РАНХиГС Ивана Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова прошли обыски. По данным полиции, в ходе расследования дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой установлено, что двенадцать сотрудников министерства в 2018-2020 годах были фиктивно трудоустроены в Институте общественных наук РАНХиГС.

- Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП. Сейчас порог, сверх которого средства могут быть инвестированы, установлен на уровне 7%.

- "Муз-ТВ" и его главред получили штрафы за гей-пропаганду среди подростков. Канал должен будет выплатить 1 млн рублей, а Андрей Разыграев - 100 тысяч рублей. В Роскомнадзоре не уточняли, в чем именно заключалась пропаганда. Внимание регулятора могли привлечь образы, подобранные к премии "Муз-ТВ" для певцов Филиппа Киркорова и Давы (Давид Манукян), а также блогеров Игоря Синяка и Дани Милохина.

- Тельман Исмаилов стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, бизнесмен, заочно арестованный по обвинению в убийствах и получивший убежище в Черногории, в сентябре 2012 года с помощью махинаций организовал преднамеренное банкротство на сумму более $180 млн.

- Изданию The Insider (признано СМИ-иноагентом) грозит блокировка сайта. Роскомнадзор направил в суд протокол из-за отсутствия маркировки в материалах.

- Киностудия Miramax подала в суд на Квентина Тарантино. Иск связан с планами режиссера выставить на аукцион несколько сцен из "Криминального чтива" в виде NFT-объектов.