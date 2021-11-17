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"Роскосмос" передаст Ливану детальные спутниковые снимки порта Бейрута после взрыва

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" передаст правительству Ливана снимки порта Бейрута до и после произошедшего там в 2020 году взрыва, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Я сегодня подписал бумагу с приложением достаточно детальной съемки на запрос руководства Ливана, которое обратилось по ситуации в Бейруте, относительно вот этих всех взрывов, которые там произошли", - сказал Рогозин в среду журналистам в Москве.

29 октября ливанская телерадиовещательная компания сообщила, что президент Ливана Мишель Аун официально обратился к российскому послу в стране Александру Рудакову с просьбой проинформировать Москву о желании Ливана получить спутниковые снимки, сделанные в день мощного взрыва в порту Бейрут.

Ранее президент Владимир Путин в ответ на просьбу журналистки из Ливана пообещал предоставить подобные снимки, в случае их наличия.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа 2020 года в портовой зоне Бейрута. Погибли около 200 человек. Взрывной волной разрушило большое количество зданий, выбило стекла и двери. Было повреждено здание международного аэропорта.

5 августа 2020 года "Роскосмос" опубликовал снимки порта Бейрута, сделанные российским спутником "Канопус-В". На них были запечатлены последствия взрыва - в районе эпицентра взрыва не осталось ни одной постройки. Ударной волной были уничтожены многочисленные складские постройки и множество небольших зданий.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Хроника 04 августа 2020 года – 17 ноября 2021 годаВзрывы в Бейруте
Ливан Бейрут Дмитрий Рогозин Роскосмос

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