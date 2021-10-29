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Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута

Ливан официально запросил у РФ снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута
Фото: Marwan Tahtah/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Ливана Мишель Аун в пятницу официально обратился к российскому послу в стране Александру Рудакову с просьбой проинформировать Москву о желании Ливана получить спутниковые снимки, сделанные в день мощного взрыва в порту Бейрута, информирует ливанская телерадиовещательная компания.

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Выступая на прошлой неделе на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, президент России Владимир Путин сказал: "Я обещаю вам, конечно, наведу справки. Если это (спутниковые снимки места взрыва - ИФ) есть у нас, и мы в состоянии оказать содействие в расследовании, конечно, мы это сделаем. Мне сначала нужно поговорить с коллегами, которые могут располагать такой информацией". Так он отреагировал на просьбу журналистки из Ливана предоставить снимки для расследования взрыва в порту Бейрута.

В то же время Путин отметил, что не уверен в существовании таких снимков.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа 2020 года в портовой зоне Бейрута. Погибли около 200 человек. Взрывной волной разрушило большое количество зданий, выбило стекла и двери. Было повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Взрывы в порту Бейрута

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Ливан Бейрут Мишель Аун Владимир Путин

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