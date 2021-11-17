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Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности
Валерий Рашкин
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Обращение Генпрокурора о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина поступило в Госдуму, сообщил председатель Думы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Совет Думы рассмотрит этот вопрос в среду.

Председатель Госдумы напомнил, что в соответствии с регламентом в течение семи дней комиссия по мандатным вопросам должна изучить обращение Генпрокурора. В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября, добавил Володин.

Спикер отметил, что согласно предусмотренной в подобных случаях процедуре у Рашкина будет возможность выступить, в ходе обсуждения депутаты зададут вопросы, после чего принимается решение.

Рашкина задержали в ночь на 29 октября в охотничьих угодьях в Саратовской области. Депутат и еще один человек были с автомобилем, в багажнике которого находилась разделанная туша лося. Разрешения на добычу лося у Рашкина не было. При задержании он объяснил, что во время прогулки нашел в лесу уже убитое животное и собирался отвезти тушу в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте (п. "а" ч. 1 ст. 258 УК). Затем в МВД сообщили, что в лесу был найден карабин и охотничий билет на имя Рашкина. Дело забрали следователи СК и стали выяснять причастность депутата к незаконной охоте. Свою проверку в связи со случившимся проводит и КПРФ.

Госдума Валерий Рашкин

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