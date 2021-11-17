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Профильная комиссия Думы до 23 ноября рассмотрит вопрос о снятии иммунитета с Рашкина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рассмотрит до 23 ноября представление Генпрокуратуры РФ о снятии неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, заявил глава комиссии Отари Аршба.

"Край - до вторника включительно, до середины дня мы проведем заседание комиссии", - сказал Аршба журналистам в среду.

По его словам, о проведении заседания будут информированы все члены комиссии и соответственно Рашкин.

Также Аршба сообщил, что "на Совете Думы сегодня была достигнута принципиальная договоренность о возможности рассмотрения решения комиссии и в целом вопроса на пленарном заседании 25-го числа на фиксированное время - на 14:00".

Ранее в среду председатель Думы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что обращение от генпрокурора на снятие депутатской неприкосновенности с Рашкина поступило в Госдуму.

Как сообщалось, в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили автомобиль с тушей лося и задержали нескольких человек, возможно, причастных к браконьерству. Вместе с этими лицами находился депутат Госдумы от КПРФ Рашкин. По данным областного комитета охотничьего хозяйства, мужчины заявили, что животное обнаружено ими уже убитым, и они решили его забрать себе.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Следователи устанавливают возможную причастность Рашкина к незаконной охоте в Саратовской области и убийству лося, сообщила 3 ноября официальный представитель следственного комитета Светлана Петренко.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении Рашкина идет проверка и внутри партии, в частности, на уровне контрольной комиссии, и до окончания расследования делать любые выводы преждевременно.

Госдума Валерий Рашкин Отари Аршба КПРФ

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