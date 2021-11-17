Мантуров не ждет закрытия ресторанов в случае ужесточения требований по QR-кодам

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что ужесточение требований к посещению общественных мест, в том числе, предприятий общепита, с введением обязательного предъявления QR-кодов, не приведет к закрытию ресторанов и кафе, как это было в период локдаунов в начале пандемии.

"Нет, потому что общепиты закрывались (в периоды локдаунов - ИФ), но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать", - сказал он в беседе с журналистами.

"Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей - сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют", - подчеркнул министр.

"У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений", - добавил Мантуров.

По его словам, сетевые компании чувствуют себя более уверенно. "Если это индивидуальные предприниматели, то, согласен, им тяжелее, но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке", - отметил Мантуров, пояснив, что речь может идти о мерах по поддержке предприятий МСП в виде кредитов и других.

"Напомню, в прошлом году МСП выделялись средства, и в том числе кредиты, которые потом списывались", - сказал он.

Законопроекты об обязательных QR-кодах

Правительство РФ в конце прошлой недели внесло в Государственную думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Один из них предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8), согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание (второй законопроект касается аналогичных требований на транспорте).

Предполагается, что норма будет действовать до 1 июня 2022 года.

При этом Госдума призвала не торопиться с утверждением инициативы правительства по обязательным QR-кодам на транспорте и в общественных местах. "Мы не торопимся, мы хотим его (законопроект - ИФ) детально отработать, изучить, послушать мнение общественности и будем уже выходить на первое чтение", - говорил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Комитет планирует обсудить законопроекты 14 декабря с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.