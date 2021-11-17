Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Мантуров не ждет закрытия ресторанов в случае ужесточения требований по QR-кодам

Мантуров не ждет закрытия ресторанов в случае ужесточения требований по QR-кодам
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что ужесточение требований к посещению общественных мест, в том числе, предприятий общепита, с введением обязательного предъявления QR-кодов, не приведет к закрытию ресторанов и кафе, как это было в период локдаунов в начале пандемии.

"Нет, потому что общепиты закрывались (в периоды локдаунов - ИФ), но в случае с новым законопроектом предполагается, что они продолжают работать", - сказал он в беседе с журналистами.

"Сокращается ли в этом случае для кого-то поток посетителей - сильно зависит от политики региона: как они это делают, как вводят и как реализуют", - подчеркнул министр.

ЭкономикаСфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровнеСфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровнеЧитать подробнее

"У большинства предприятий все-таки достаточно прагматичный подход, если рассматривать имеющиеся альтернативы: понятно, что лучше какое-то время поработать по QR-коду, чем какое-то время не работать вообще из-за ограничений", - добавил Мантуров.

По его словам, сетевые компании чувствуют себя более уверенно. "Если это индивидуальные предприниматели, то, согласен, им тяжелее, но правильно будет, если региональное и федеральное правительство, конечно, будет занимать проактивную позицию по их поддержке", - отметил Мантуров, пояснив, что речь может идти о мерах по поддержке предприятий МСП в виде кредитов и других.

"Напомню, в прошлом году МСП выделялись средства, и в том числе кредиты, которые потом списывались", - сказал он.

Законопроекты об обязательных QR-кодах

Правительство РФ в конце прошлой недели внесло в Государственную думу два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Один из них предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8), согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание (второй законопроект касается аналогичных требований на транспорте).

Предполагается, что норма будет действовать до 1 июня 2022 года.

При этом Госдума призвала не торопиться с утверждением инициативы правительства по обязательным QR-кодам на транспорте и в общественных местах. "Мы не торопимся, мы хотим его (законопроект - ИФ) детально отработать, изучить, послушать мнение общественности и будем уже выходить на первое чтение", - говорил журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Комитет планирует обсудить законопроекты 14 декабря с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

15
Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений
Денис Мантуров. Минпромторг Коронавирус

Новости по теме

Новости

РКН сообщил о возможной блокировке The Insider за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

РКН сообщил о возможной блокировке The Insider за отсутствие маркировки СМИ-иноагента
Пандемия коронавируса

Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID

Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID
Пандемия коронавируса

Попова оценила долю повторных случаев заболевания COVID в РФ в 0,25-0,3%

Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности
Пандемия коронавируса

В РФ все пациенты с ОРВИ будут проходить тестирование на COVID

В РФ все пациенты с ОРВИ будут проходить тестирование на COVID

Четыре российских космонавта отобраны для подготовки к полетам на Crew Dragon

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });