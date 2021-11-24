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В Думе допустили рассмотрение законопроекта о QR-кодах в декабре

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о введении QR-кодов в России депутаты Госдумы могут рассмотреть уже в декабре, заявил заместитель председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

"Перспектива (рассмотрения законопроекта в декабре - ИФ) есть, просто с датой еще не определились. Тема крайне актуальная. Институт этот надо вводить в целях обеспечения безопасности граждан", - сказал Выборный "Интерфаксу" в среду.

По его словам, комитет сейчас "ждет оперативную обратную связь от регионов, от всех". "Думаю, в декабре уже начнем рассматривать (комитет), и, если успеем на комитете, думаю, и на пленарном заседании тоже", - сказал Выборный .

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

Хроника 09 января 2020 года – 24 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Анатолий Выборный Госдума Коронавирус

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