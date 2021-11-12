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Сфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровне

Сфера услуг и развлечений ждет убытки после введения QR-кодов на федеральном уровне
Фото: Семен Антонов/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Представители ресторанного бизнеса, кинотеатров, фитнес-индустрии и торговых центров опасаются финансовых потерь после принятия законопроекта об обязательных QR-кодах в общественных местах, при этом понимают, что данная мера - вынужденная.

Ранее в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах, поездах и самолетах. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в случае его принятия посещать массовые мероприятия, объекты культуры, общепита и розничной торговли смогут граждане только при наличии QR-кодов, справки о перенесенном заболевании или медицинском отводе. Требования о предъявлении QR-кодов в общественных местах предлагается ввести в силу с 1 февраля 2022 года.

Рестораны и отели

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"По сути, никакой новеллы здесь нет, регионы и так принимают решение ввести QR-коды, самостоятельно, просто теперь законодательно решили закрепить. Теперь эти нормы обоснованы и основываются на федеральном законодательстве, а не на желании губернатора", - прокомментировал "Интерфаксу" решение властей омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Он отметил, что многие регионы уже ввели QR-коды, при этом ресторанам работать с ними достаточно проблематично, так как "это уменьшение потока гостей и все зависит от того, сколько людей в регионе имеют QR-коды". "Короткое время можно существовать в таком режиме, но это абсолютно минусовая история", - считает Миронов.

Сильнее всего введение QR-кодов, по его мнению, отразится на "ресторанах авторской кухни, так как для их работы нужно много труда и вложений, а меньше всего ограничения затронут рестораны, специализирующиеся на "суши, пицце и бургерах", так как они смогут продолжить работать на доставку, тем самым компенсируя потери".

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что данная мера "едва ли может вызвать восторги" у представителей отрасли, отметив при этом, что теперь наступила некая справедливость, потому что ранее ограничения чаще всего касались только отрасли общепита.

Кинотеатры

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Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в разговоре с агентством выразил мнение о том, что введение QR-кодов может привести к закрытию кинотеатров по всей стране, что приведет к сокращению кинотеатральных премьер.

"Это, конечно, ударит и по кинотеатрам (...) Я больше переживаю за настроение людей. Когда нет настроения и все связано с какими-то ограничениями, то никакого желания идти в кино, естественно, нет. Последствия будут такие долгосрочные. (...) Я не ожидаю от этого улучшения жизни кинотеатров", - сказал Березин.

По его словам, сокращение количества зрителей приведет к закрытию части кинотеатров, что, в свою очередь, будет побуждать продюсеров не выпускать новые фильмы в прокат и кинотеатрам "просто будет нечего показывать".

Торговые центры

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Управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский сообщил "Интерфаксу", что у ряда регионов уже есть опыт введения QR-кодов в торговых центрах.

"И этот опыт говорит о том, что падение посещаемости и, соответственно, падение выручки на первых порах после введения этих кодов будет составлять 50% и более", - сообщил Войцеховский.

По его словам, "если государство сочтет это сделать (ввести QR-коды - ИФ), то мы, естественно, с этим спорить не будем и, более того, будем предпринимать все меры, чтобы это произошло, скажем так, наиболее легким и бесшовным путем. И здесь мы, во-первых, рассчитываем на то, что политика вакцинации будет успешно реализовываться и, соответственно, большее количество граждан сможет посещать торговые центры в достаточно короткий срок".

Также Войцеховский подчеркнул, что торговые центры хотят "избежать хаоса и излишних санкций на первых порах введения, то есть, чтобы обсуждать это с бизнес-сообществом, чтобы на первых порах введения QR-кодов на входах можно было считать это экспериментом, соответственно, можно было проводить корректировки, в том числе законодательных и подзаконных актов".

Фитнес-индустрия

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева сообщила "Интерфаксу", что уже сейчас QR-коды введены в 60-65 регионах.

"Мы с большой долей вероятности будем относиться к этим общественным местам. Но мы понимаем, что введение QR-кода в фитнесе - это всегда вопрос падения трафика и валовой выручки, и человеческой - прихода людей - процентов на 80. В момент, когда они еще даже не введены, а собираются только их вводить", - сообщила она.

По ее словам, потери отрасли по России за три недели из-за введения QR-кодов составили порядка 5 млрд рублей. Если закрытие продлится почти полгода (согласно законопроекту, QR-коды будут действовать до 1 июня), потери отрасли будут сопоставимы с потерями 2020 года, когда из-за локдауна фитнес-клубы были закрыты.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Россия Коронавирус

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