Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
"Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря", - сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. "Цель поражена прямым попаданием", - сообщили военные.
Военные сообщили, что экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.
"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о новом успешном испытательном пуске "Циркона".
До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.
4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки Северного флота.
3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания ракеты "Циркон" завершаются, она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.
Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" подписало контракт на поставку ракет "Циркон". 8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт носит долгосрочный характер.
В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.