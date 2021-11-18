Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в акватории Белого моря. Архивное фото.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".

"Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. "Цель поражена прямым попаданием", - сообщили военные.

Военные сообщили, что экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о новом успешном испытательном пуске "Циркона".

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки Северного флота.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания ракеты "Циркон" завершаются, она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" подписало контракт на поставку ракет "Циркон". 8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

Минобороны РФ Циркон

Новости по теме

Новости

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Рашкин заявил, что запрошено лишь частичное снятие с него неприкосновенности

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Депутата от КПРФ, заподозренного в педофилии, увезли на скорой из здания суда

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося

Депутат Госдумы Рашкин признался, что застрелил лося

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

РФ впервые возглавила всемирную организацию "Объединенные города и местные власти"

Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });