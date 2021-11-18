Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в акватории Белого моря. Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".

"Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. "Цель поражена прямым попаданием", - сообщили военные.

Военные сообщили, что экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон" в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

"К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота", - сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о новом успешном испытательном пуске "Циркона".

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки Северного флота.

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания ракеты "Циркон" завершаются, она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" подписало контракт на поставку ракет "Циркон". 8 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что контракт носит долгосрочный характер.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.