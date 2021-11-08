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Шойгу сообщил о долгосрочном контракте на новые гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Контракт на поставку в Вооруженные силы РФ новых гиперзвуковых ракет "Циркон" носит долгосрочный характер, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"Сейчас уже практически завершены испытания, и мы рассматриваем подписание, а если говорить точнее, он уже подписан - долгосрочный контракт по "Цирконам". Это гиперзвуковое оружие", - сказал Шойгу в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину. Интервью показал в понедельник телеканал "Россия-24 (ВГТРК).

3 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что завершаются испытания ракеты "Циркон", она поступит на вооружение российского флота в 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ подписало контракт на поставку ракет "Циркон" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) 24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021".

До этого военные сообщали об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата Северного флота "Адмирал Горшков", в частности, в июле этого года, а также в декабре, ноябре и октябре 2020 года.

4 октября российские военные провели первый испытательной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки Северного флота.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов. В декабре 2019 года президент сказал, что по плану идут работы над "Цирконом" не только морского, но и наземного базирования.

Циркон Сергей Шойгу Минобороны РФ Владимир Путин

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