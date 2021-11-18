Проректор "Шанинки" Евгений Миронов временно взял на себя оперативное управление вузом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Руководителем Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") временно стал проректор по учебной работе Евгений Миронов, сообщили на сайте вуза.

При этом, как подчеркнули в вузе, руководителем остается ректор "Шанинки" Сергей Зуев. "Мы продолжаем считать Сергея Эдуардовича (Зуева) и Кристину Александровну (Крючкову, бывшего исполнительного директора) руководителями Шанинки", -подчеркнули в сообщении.

Комментируя проводимую проверку, в вузе сообщили, что "юридически проверка никак не связана с делом, такие проверки иногда проводятся в разных вузах".

"В течение двух дней у нас в гостях был представитель прокуратуры и эксперт Рособрнадзора (формально эта организация не участвует в проверке). Никаких экстраординарных документов у нас не запрашивали – проверяют учебные программы, юридическую и бухгалтерскую отчетность. Срок окончания проверки 17 ноября", - говорится в сообщении.

Как отметили в вузе, по окончании проверки "может ничего не произойти (о результатах проверки нам отчитываться не обязаны), а могут быть отправлены предписания в соответствующие инстанции (Министерство юстиции или Рособрнадзор, или другие органы), тогда события будут развиваться в зависимости от содержания и адресатов этих предписаний. Предсказать это довольно трудно, мы надеемся на лучшее".

Уголовное дело, фигурантом которого стал Зуев, было возбуждено по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования.

Кроме Зуева, фигурантами дела проходят экс-заместитель министра просвещения РФ и бывший вице-президент Сбербанка Мария Ракова, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они заключены под стражу.

Следствие считает, что фигуранты похитили деньги, выделенные в 2019 году при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование", заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек "Шанинку".

Ракова, ранее возглавлявшая фонд, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение соглашений, работы по которым не были выполнены, установило следствие.

В МВД заявляли, что Зуев и другие фигуранты могли похитить 21 млн руб. Вместе с тем, информированный источник пояснял "Интерфаксу", что сумма претензий к Раковой может достигать 50 млн руб.

Под арестом в связи с хищением бюджетных денежных средств Фонда новых форм образования также оказался гражданский муж Раковой – Артур Стеценко. По версии следствия, с 2017 по 2019 год, когда Ракова руководила фондом, он был фиктивно там трудоустроен и под видом заработной платы получил свыше 9 млн руб., которые использовал в личных целях, заявляли в МВД РФ.