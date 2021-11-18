Ранивший из пневматики ребенка воронежец получил 5 лет колонии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Советский райсуд Воронежа вынес приговор в отношении местного жителя, стрелявшего в 4-летнего ребенка, сообщает облпрокуратура.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде пять лет колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Как установлено судом, в июне 2019 года мужчина заметил на крышах гаражей двух маленьких мальчиков, которые перебрасывали через крыши шишки от деревьев. Возмутившись поведением детей, он выстрелил в их сторону из пневматического оружия.

В результате 4-летний мальчик получил пулевое ранение брюшной полости и был доставлен в больницу.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.