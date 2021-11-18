Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ранивший из пневматики ребенка воронежец получил 5 лет колонии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Советский райсуд Воронежа вынес приговор в отношении местного жителя, стрелявшего в 4-летнего ребенка, сообщает облпрокуратура.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему). Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному наказание в виде пять лет колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Как установлено судом, в июне 2019 года мужчина заметил на крышах гаражей двух маленьких мальчиков, которые перебрасывали через крыши шишки от деревьев. Возмутившись поведением детей, он выстрелил в их сторону из пневматического оружия.

В результате 4-летний мальчик получил пулевое ранение брюшной полости и был доставлен в больницу.

Кроме того, суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Воронеж

Новости

"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

Группа "Соллерс Авто" решила реорганизовать "УАЗ"

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

ФСИН намерена привлечь заключенных к работам на стройках в Арктике

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

ЦБ допустил введение ограничений потребкредитов в 2022 году

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск "Циркона"

Рашкин заявил, что запрошено лишь частичное снятие с него неприкосновенности

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Кремль не стал прогнозировать сроки запуска "Северного потока 2"

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });