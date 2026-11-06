На территории предприятия на Кубани произошел пожар из-за падения обломков БПЛА

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Возгорание на территории одного из предприятий произошло в результате падения обломков БПЛА в поселке Афипском (Северский район, Краснодарский край), сообщил оперативный штаб региона.

Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе.

Кроме того, фрагменты беспилотника повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома в поселке.