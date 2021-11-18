Замглавы Минздрава заявил, что "Спутник Лайт" все же подходит для первичной вакцинации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" достаточно эффективна в качестве самостоятельного препарата и может применяться для первичной вакцинации, однако пожилым людям рекомендуется в первый раз прививаться "Спутником V", заявил в четверг замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" – это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - сказал Гриднев журналистам.

При этом людям старше 60 лет для первичной вакцинации рекомендуется "Спутник V", "поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", добавил он.

Министерство уже направило в российские регионы дополнительные объемы "Спутника V" и "Спутника Лайт", отметил Гриднев.

Ранее в четверг сообщалось, что Минздрав РФ обновил 13-ю редакцию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса (версия 13.1 (09.11.2021)). Согласно новым положениям документа, использовать "Спутник Лайт" рекомендуется для повторной вакцинации либо при первичной иммунизации после перенесенного заболевания.

"Использование вакцины Спутник Лайт целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в новой версии рекомендаций.

1 ноября о необходимости использования "Спутника Лайт" именно для повторной вакцинации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Хочу проинформировать, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двухэтапной вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам в ходе посещения Владимирской области.

При этом в начале ноября на фоне возросшего спроса на препарат министерство организовало его дополнительные поставки в российские регионы.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).