Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Замглавы Минздрава заявил, что "Спутник Лайт" все же подходит для первичной вакцинации

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" достаточно эффективна в качестве самостоятельного препарата и может применяться для первичной вакцинации, однако пожилым людям рекомендуется в первый раз прививаться "Спутником V", заявил в четверг замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

"Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" – это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ", - сказал Гриднев журналистам.

При этом людям старше 60 лет для первичной вакцинации рекомендуется "Спутник V", "поскольку в связи с особенностями иммунитета в этой возрастной группе применение второго компонента помогает сформировать более надежную защиту", добавил он.

В РоссииПесков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"Читать подробнее

Министерство уже направило в российские регионы дополнительные объемы "Спутника V" и "Спутника Лайт", отметил Гриднев.

Ранее в четверг сообщалось, что Минздрав РФ обновил 13-ю редакцию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса (версия 13.1 (09.11.2021)). Согласно новым положениям документа, использовать "Спутник Лайт" рекомендуется для повторной вакцинации либо при первичной иммунизации после перенесенного заболевания.

"Использование вакцины Спутник Лайт целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в новой версии рекомендаций.

1 ноября о необходимости использования "Спутника Лайт" именно для повторной вакцинации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Хочу проинформировать, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двухэтапной вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам в ходе посещения Владимирской области.

При этом в начале ноября на фоне возросшего спроса на препарат министерство организовало его дополнительные поставки в российские регионы.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

Спутник Лайт Минздрав Олег Гриднев

Новости по теме

Новости

Путин предложил поднять прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей

Путин предложил поднять прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей

В Британии проведут публичное расследование смерти от "Новичка" Дон Стерджесс

Пандемия коронавируса

В трех больницах Петербурга 20% пациентов с COVID-19 оказались с прививкой

Путин заявил, что высланных НАТО дипломатов "взяли на голом месте"

Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей

"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

"Шанинка" рассказала предысторию "дела Зуева"

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

На платной трассе Москва-Петербург снизили разрешенную скорость на зиму

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

Минздрав рекомендовал "Спутник Лайт" для ревакцинации и прививки после болезни

ФСИН намерена привлечь заключенных к работам на стройках в Арктике

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });