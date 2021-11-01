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Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"

Песков счел вырванными из контекста слова Мурашко о применении "Спутника Лайт"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Эффективность вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" доказана, они могут использоваться как для основной вакцинации, так и повторной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что появившиеся в СМИ сообщения, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко якобы сказал, что вакцина "Спутник Лайт" может использоваться только для ревакцинации, не совсем правильные – слова были вырваны из контекста.

"Вакцина "Спутник Лайт" так же, как и вакцина "Спутник V" – это две вакцины, которые зарегистрированы в Российской Федерации и которые получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются", - сказал Песков в понедельник журналистам.

По его словам, это две разные вакцины, "эффективность которых абсолютно доказана, причем не только у нас в стране, но и во многих странах мира".

"Поэтому "Спутник Лайт" используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования. Это две зарегистрированные и две применяемые у нас и не только у нас, но и во многих странах мира вакцины", - подчеркнул Песков.

При этом Песков отметил, что у "Спутника V" и "Спутника Лайт" различные показатели по эффективности в различных возрастных категориях, но этот процент эффективности высокий, во многом выше, чем аналогичные показатели вакцин зарубежного производства.

О том, что Минздрав РФ рекомендует использовать однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" для повторной вакцинации, заявил 30 октября глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Хочу проинформировать, что вакцина "Спутник Лайт" должна применяться для повторной вакцинации. Мы видим, что иммунитет, который формируется, более качественный после двухэтапной вакцинации, и это принципиально важно, чтобы сохранить здоровье", - сказал Мурашко журналистам в ходе посещения Владимирской области.

29 октября пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что в ближайшую неделю будут организованы дополнительные поставки вакцины "Спутника Лайт" в регионы для удовлетворения возросшего спроса на препарат. При этом, по данным министерства, достаточный запас двухкомпонентного "Спутника V" в регионах есть.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Спутник V Спутник Лайт Дмитрий Песков Михаил Мурашко

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