Мурашко заявил об уровне защиты в 92% при ревакцинации "Спутником Лайт" после "Спутника V"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Повторная вакцинация "Спутником Лайт" после прививки "Спутником V" создает лучшую защиту против коронавируса на уровне более 92%, заявил в пятницу глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Я вчера получил данные из регистра вакцинированных, и комбинация вакцины "Спутника V" при ревакцинации "Спутником Лайт" показывает наиболее хорошие результаты защиты протективной, больше 92%", - сказал Мурашко на заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В свою очередь министр внешнеторговых связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что "Спутник Лайт" будет одобрен для использования в Венгрии.

"Я бы хотел сказать, что касается признания "Спутника Лайт", чтобы он тоже мог быть признан и сертифицирован после "Спутника V", - сказал Сийярто.

"Спутник V" был зарегистрирован в Венгрии 21 января этого года, она стала первым государством Евросоюза, признавшим российскую вакцину. В настоящий момент препарат зарегистрирован уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). Он зарегистрирован уже в 20 странах.