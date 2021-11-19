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Российские самолеты с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованные в эвакуации людей из Афганистана, совершили посадку на аэродроме Чкаловский Московской области, сообщили в оборонном ведомстве.

"Самолеты доставили из Республики Афганистан граждан: Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Украины и Республики Афганистан. В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль", - следует из сообщения.

Для сопровождения и оказания медицинской помощи в самолетах находились российские военные медики из состава врачебно-сестринских бригад с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами.

Отмечается, что самолеты Ил-76 ВКС России доставили в Афганистан более 36 тонн гуманитарного груза.

Накануне в Минобороны сообщали, что из Афганистана будут вывезены более 380 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия эвакуирует из Афганистана не только своих граждан, но и граждан других стран ОДКБ, которые хотят покинуть это государство из-за напряженной обстановки.

Россия Минобороны РФ Афганистан Чкаловский

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