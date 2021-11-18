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Песков связал эвакуацию граждан ОДКБ из Кабула с напряженностью обстановки

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия поможет покинуть Афганистан тем, кто хочет уехать оттуда из-за напряженной обстановки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минобороны ранее объявило об эвакуации 380 человек из Кабула, Пескова спросили, с чем связано это решение.

Афганистан во власти талибов

"Там не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран, - сказал пресс-секретарь президента. - Это - эвакуация тех граждан, которые пожелали покинуть, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне неспокойно".

Российское Минобороны сообщило, что 18 ноября военные на трех Ил-76 вывезут из Кабула больше 380 человек - граждан России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Эвакуация организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента Владимира Путина. В Кабул эти же военно-транспортные самолеты привезли по 36 тонн гуманитарной помощи.

Президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал рассказал, что военные в три этапа должны вывезти тысячу человек, в том числе афганцев с российскими паспортами и афганских студентов российских вузов.

Афганистан Кабул Минобороны Сергей Шойгу Дмитрий Песков Владимир Путин

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