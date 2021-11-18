Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Россия эвакуирует из Афганистана тремя самолетами более 380 человек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - РФ в четверг вывозит из Афганистана более 380 человек - это граждане России и других стран, сообщили в Минобороны РФ.

Военно-транспортные самолеты, помимо россиян, вывезут из страны граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана, сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что работа организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента Владимира Путина.

В Минобороны РФ сообщили, что для вывоза граждан создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, которые уже прибыли в Кабул. "На каждом российском самолете военно-транспортной авиации 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана", - заявили военные.

Там добавили, что сейчас идет посадка эвакуируемых граждан из Афганистана.

"Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - сообщили военные, добавив, что на бортах есть достаточный запас питьевой воды, одеял и пищи.

Президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал сообщил в четверг "Интерфаксу", что всего в три этапа планируется вывезти тысячу человек, включая афганцев с российскими паспортами и афганских студентов российских вузов.

По его словам, некоторые афганские студенты российских вузов самостоятельно приехали в Россию; их количество - небольшое.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Афганистане Евгений Егоров заявил "Интерфаксу", что из Афганистана сегодня планируют вывезти несколько сотен афганцев с российскими паспортами. Он также сообщил, что партия гуманитарной помощи (36 тонн продовольствия и предметов первой необходимости) прибыла в четверг из России в Кабул.

Минобороны РФ Афганистан

Новости по теме

Новости

Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого на приговор по делу о шпионаже

Суд в Дании отклонил жалобу российского ученого на приговор по делу о шпионаже

Украина предложила Европе создать на базе своих ПХГ международный газовый фонд

Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость COVID на 53%

Несколько сотен афганцев с паспортами РФ вывезут сегодня в Россию

Россиянин, заявлявший о 20-летнем рабстве в Казахстане, уехал на родину

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 255 млн человек

Что случилось этой ночью: четверг, 18 ноября

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Россиянин прекратил судебный спор против американского издания BuzzFeed

Заявивший о 20-летнем рабстве в Казахстане россиянин отказался от своих слов

Ракета Electron вывела на орбиту два американских спутника

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });