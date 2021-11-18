Россия эвакуирует из Афганистана тремя самолетами более 380 человек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - РФ в четверг вывозит из Афганистана более 380 человек - это граждане России и других стран, сообщили в Минобороны РФ.

Военно-транспортные самолеты, помимо россиян, вывезут из страны граждан Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана, сообщили в военном ведомстве.

Там заявили, что работа организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента Владимира Путина.

В Минобороны РФ сообщили, что для вывоза граждан создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, которые уже прибыли в Кабул. "На каждом российском самолете военно-транспортной авиации 36 тонн гуманитарного груза Российской Федерации для населения Афганистана", - заявили военные.

Там добавили, что сейчас идет посадка эвакуируемых граждан из Афганистана.

"Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами", - сообщили военные, добавив, что на бортах есть достаточный запас питьевой воды, одеял и пищи.

Президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал сообщил в четверг "Интерфаксу", что всего в три этапа планируется вывезти тысячу человек, включая афганцев с российскими паспортами и афганских студентов российских вузов.

По его словам, некоторые афганские студенты российских вузов самостоятельно приехали в Россию; их количество - небольшое.

Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Афганистане Евгений Егоров заявил "Интерфаксу", что из Афганистана сегодня планируют вывезти несколько сотен афганцев с российскими паспортами. Он также сообщил, что партия гуманитарной помощи (36 тонн продовольствия и предметов первой необходимости) прибыла в четверг из России в Кабул.