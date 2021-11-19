Власти Чукотки сообщили о выполнении "северного завоза" продуктов

В регионе сохраняется проблема с доставкой генгрузов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Северный завоз" продуктов на Чукотку полностью выполнен, непростой остается ситуация с доставкой непродовольственного генгруза, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году продуктов питания завезено на 12% больше, чем в 2020 году. За время навигации уже выполнено 100 судозаходов. На Чукотку завезено 16,9 тыс. тонн продуктов питания", - говорится в сообщении.

План продуктового завоза на восточную Чукотку выполнен на 101,8%. В западную часть доставлено 100% от плана, с учетом 825 тонны продуктов, выгруженных на Зеленом Мысе. Их планируют привезти в пункты назначения по зимнику.

Губернатор Чукотки Роман Копин отмечает, что непростой остается ситуация с доставкой непродовольственного генерального груза для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Из-за габаритов большинство этих грузов невозможно доставить по зимнику, требуется работа атомного ледокола до конца декабря.

"Сейчас атомные ледоколы задействованы в контрактах, но есть проработанное и согласованное со специалистами решение по их временной замене на дизельные. Обратились за поддержкой в этом вопросе к вице-премьеру Юрию Трутневу", - сказал Копин.

По данным региональных властей, для двух судов, идущих в Певек с восточного направления - "Аркадий Чернышев" и "Вячеслав Анисимов" - ледокольное сопровождение осуществит дизельный "Новороссийск". Он проведет их в западном направлении через пролив Лонга до порта Певек и обеспечит обратный вывод. На судах преимущественно находится груз для строительства ВЛ-110 Певек-Билибино.

Кроме того, 16 ноября из Мурманска к трем теплоходам "Юрий Аршеневский", "Тикси", "Тамбей" вышел атомный ледокол "Ямал". Эти суда ожидают проводки у кромки льда в Карском море. Остался нерешенным вопрос по сопровождению трех судов, ожидающих загрузки в Архангельске. Они должны доставить в порт Певек порядка 34 тыс. тонн груза, из это стройматериалы и оборудование для строительства Баимского ГОКа, реконструкции ВПП аэропорта Певек, строительства ВЛ110 кВ Певек-Билибино.

Как сообщалось, по итогам совещания по вопросу нормализации перевозок грузов морским путем, которое во вторник провел Трутнев, власти сообщили, что завершить доставку грузов в порты Чукотки планируется до 10 декабря. Тогда Трутнев сообщил, что в портах Приморья находится более 5800 контейнеров при норме накопления 2200. Значительная часть находится в сухих портах, за пределами территорий порта. Это вызвало значительное осложнение на территории Чукотки, Магадана, Сахалина, Камчатки. Значительная часть грузов уже отправлена.

Трутнев по итогам совещания поручил ведомствам представить предложения по законодательству о "северном завозе" и принять меры, чтобы не повторять ситуацию в будущем. Так, Минтрансу России поручено разработать транспортную модель потоков грузов в ДФО для контроля сроков их доставки.