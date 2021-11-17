Трутнев поручил ведомствам представить предложения по законодательству о "северном завозе"

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Предложения по разработке на законодательном уровне понятия "северного завоза" поручено представить Минтрансу совместно с Минвостокразвития России, дальневосточными регионами, заинтересованными органами власти и компаниями по итогам совещания по вопросу нормализации перевозок грузов морским путем и через пункты пропуска, которое накануне провел во Владивостоке вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщила в среду пресс-служба полпредства.

"Минпромторгу России совместно с Минтрансом России, Минвостокразвития России поручено проработать вопрос стимулирования строительства контейнеров и контейнеровозов для обеспечения морских грузоперевозок", - говорится в сообщении.

Также Минтрансу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено представить предложения, в том числе экономическое обоснование, по дооснащению пунктов пропуска через государственную границу РФ на территории ДФО.

ФТС России должна обеспечить увеличение штатной численности сотрудников для контрольных операция на пунктах пропуска через государственную границу РФ на территории округа.

Также Трутнев поручил Минтрансу России совместно с Минвостокразвития России, ГК "Росатом", ОАО "РЖД", правительствами Чукотки, Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края представить предложения, при необходимости с проектами соответствующих нормативно-правовых актов, по комплексу мер, чтобы не допустить повторения сложившейся в 2021 году ситуации с перевозками грузов морским транспортом из портов Приморья на Чукотку, Камчатку, Сахалин, Магаданскую область.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября в портах Приморья находилось 5 332 TEU (эквивалент 20-футового контейнер), из них 467 TEU - соцгрузов, а также почти 6,2 тысяч тонн генеральных грузов для отправки в порты Чукотки, Магадана, Сахалина и Камчатки. С 1 по 8 ноября было отправлено порядка 30% контейнеров. Однако из-за непогоды в Приморском крае 8-9 ноября не были отправлены четыре судна номинальной мощностью 1 600 TEU, в результате количество накопленных грузов увеличилось. Суда были отправлены 10 ноября. По состоянию на 15 ноября в портах Приморского края находилось 5 783 TEU и почти 3 тысячи тонн генеральных грузов. Количество контейнеров по отношению к 1 ноября увеличилось на 406 TEU, при этом количество генеральных грузов уменьшилось на 3 тысячи тонн.

С 16 по 21 ноября планируется загрузка и отход семи судов, которые вывезут 1 843 TEU и почти 3 тысяч тонн генгрузов. По данным Минтранса, с 15 ноября на каботажные линии дополнительно привлечено восемь судов: два судна на Петропавловск-Камчатский, четыре - на Магадан, одно - на Сахалин, одно - на Чукотку. До 30 ноября ожидается снижение объема хранения контейнеров в морских портах Приморья до 2 255 TEU, что является нормой накопления судовой партии груза для терминалов портов Владивосток и Восточный.

Под каботажные грузы в портах Приморья выделены отдельные причалы, складские площадки, грузовое оборудование. При подходе судов немедленно начинаются грузовые операции, работа ведётся в круглосуточном режиме. Такая же круглосуточная работа организована в портах регионов ДФО - Магадане, Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Анадыре и Певеке.