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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Москве суточное число заболевших COVID-19 снизилось на 17%

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Более 3,3 тысячи случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 3 371 больного COVID-19. Накануне сообщалось о 4 062 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 691 случай, или на 17%.

За сутки коронавирус привел к смерти 95 человек. Общее число скончавшихся достигло 33 162. Смертность достигла показателей конца июля.

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Выздоровели за сутки 6 562 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 716 433 человек.

Накануне сообщалось о 7 204 выписанных и 94 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 19 ноября составляет 1 911 956.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. 8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и в транспорте.

15 ноября мэр ссообщил, что число заболевших COVID-19 в Москве за последнюю неделю снизилось на 23%, госпитализированных - на 19%.

Москва коронавирус

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