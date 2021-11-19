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Путин внес в Думу поправки об увеличении МРОТ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие увеличение прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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"Сегодня во исполнение соответствующего решения президент РФ внес соответствующие поправки в Государственную Думу", - сказал Макаров на заседании комитета по бюджету в пятницу.

Он уточнил, что речь идет о повышении прожиточного минимума выше инфляции на 8,6% и об увеличении МРОТ более чем на 8%.

"Поправки поступили в Государственную Думу и направлены председателем Госдумы в соответствующий комитет, комитет по социальной политике, и соответственно нам - что касается бюджета", - сказал Макаров.

Накануне Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, до 12 654 рубля в месяц, а также довести МРОТ до 13 890 рублей в месяц.

Владимир Путин Госдума

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