Путин внес в Думу поправки об увеличении МРОТ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие увеличение прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Сегодня во исполнение соответствующего решения президент РФ внес соответствующие поправки в Государственную Думу", - сказал Макаров на заседании комитета по бюджету в пятницу.

Он уточнил, что речь идет о повышении прожиточного минимума выше инфляции на 8,6% и об увеличении МРОТ более чем на 8%.

"Поправки поступили в Государственную Думу и направлены председателем Госдумы в соответствующий комитет, комитет по социальной политике, и соответственно нам - что касается бюджета", - сказал Макаров.

Накануне Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, до 12 654 рубля в месяц, а также довести МРОТ до 13 890 рублей в месяц.