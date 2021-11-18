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На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2022 году на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет направлено около 30 млрд рублей.

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"На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей", - сказал Котяков журналистам в четверг.

В четверг президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об увеличении на 8,6 % в 2022 году МРОТ и прожиточного минимума.

Глава Минтруда добавил, что "в соответствии с решением президента прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 составит 12 654 рублей, это прирост на 8,6% к уровню 2021 года".

"Соответственно для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рублей, для пенсионеров - 10 882 рублей, детей - 12 274 рублей", - уточнил министр.

Говоря о размере МРОТ, Котяков сообщил, что он будет установлен в размере 13 890 рублей, это на 8,6% больше МРОТ текущего года.

"Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан - это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе Минтруда сообщили, что прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Размер МРОТ в свою очередь влияет на установление минимального размера больничного и является минимальной планкой для установления заработных плат.

МРОТ и размер прожиточного минимума увеличиваются в связи с ростом инфляции.

Минтруда РФ Антон Котяков

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