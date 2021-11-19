Прибывшие на Сахалин грузы из Приморья теперь застряли в порту Корсакова

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Сахалинской области решило вопрос отправки в регион застрявших грузов в портах Приморского края, но теперь возникли сложности со скоплением контейнеров в Корсаковском морском порту (главный порт Сахалина - ИФ), сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Я вчера (в четверг - ИФ) посетил порт Корсаков, ситуация действительно острая. И если с морскими перевозками её на данный момент удается разрешить, то со скоплением контейнеров в самом порту дела пока не так хороши. Наша с вами общая задача решить проблему", - сообщил главный федеральный инспектор по Сахалинской области Иван Терентьев, которого цитирует пресс-служба.

Он по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в пятницу провел совещание в правительстве области по ситуации с контейнерами в Корсаковском морпорту с участием представителей порта, судоходных компаний, компаний-перевозчиков, ряда областных министерств и федеральных контролирующих ведомств.

По данным пресс-службы, на площадке порта Корсаков в настоящее время находится около 600 двадцатифутовых контейнеров с грузами, при возможности полной загрузки в 1 тыс. таких контейнеров.

"Сейчас в ожидании выгрузки на рейде Корсакова стоит судно "Янина", на борту которого 647 контейнеров. Места в порту просто не хватит. Безусловно, вывозить груз стали лучше, но пока этого недостаточно. Мы провели ряд совещаний, выясняется, что иногда владельцы грузов просто не знают, что их контейнер уже в порту", - сообщил на совещании исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Он добавил, что для грузополучателей разработан специальный ресурс, который позволит отслеживать местонахождение груза в режиме онлайн: всю сводную информацию, полученную от порта Корсаков и морских перевозчиков, будут заносить в специальный раздел на сайте областного правительства.

На совещании принято решение продлить время работы порта Корсаков по выгрузке-погрузке автофур до 22:00 местного времени. По заранее оставленным перевозчиками заявкам порт готов работать и в ночное время, если заявок будет не менее десяти.

Пресс-служба напоминает, что работы по выгрузке судов в порту с 12 ноября осуществляются в круглосуточном режиме, количество смен увеличено вдвое. Получено подтверждение от руководства регионального управления Россельхознадзора о готовности проверять и оформлять продукцию в нерабочее время, в том числе в выходные дни по заранее согласованному графику.

В настоящее время в портах Приморского края отправки на Сахалин, по информации пресс-службы, ожидают более 1,6 тыс. контейнеров с грузами.

Водители грузовых автомобилей в пятницу обратились в местные СМИ, сообщив об огромных очередях большегрузов, ожидающих погрузки и выгрузки контейнеров в порту Корсакова.

Как сообщалось ранее, на 1 ноября в портах Приморского края отправки в адрес Сахалина ожидали более 2,1 тыс. двадцатифутовых контейнеров с грузами. Предприниматели региона тогда обратились к областному правительству за помощью с доставкой их грузов на остров. Минтранс региона вышел с инициативой в федеральное министерство транспорта о введении дополнительных рейсов на линии Владивосток - Корсаков.

17 ноября пресс-служба правительства сообщила, что половину грузов на Сахалин отправили: Сахалинское морское пароходство и FESCO по просьбе областной власти организовали дополнительные рейсы. Кроме того, перевозчики выделили места, в среднем под 50 контейнеров на каждом судне для грузов, завозимых автомобильным транспортом. В сентябре и октябре такие грузы практически не принимались на суда из-за отсутствия организованного завоза, отмечает пресс-служба. Но грузы с назначением доставки на Сахалин продолжают поступать в порты Приморья.