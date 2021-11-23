Еще одну площадку под выгрузку контейнеров выделили в сахалинском порту Корсаков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительную площадку для размещения грузов выделили в морском порту Корсаков для решения проблемы с затором контейнеров, прибывающих на Сахалин из портов Приморского края, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области во вторник.

"Выделена дополнительная площадка, где можно разместить порядка 500 контейнеров. Но с учетом быстрого подхода судов она быстро заполняется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в порту Корсаков ускоренными темпами идет выгрузка прибывшего груза, она велась в минувшие выходные, в том числе и в ночную смену. Место для хранения контейнеров в порту ограничено - около 1 тыс. контейнеров в штатном режиме, поэтому принято решение о выделении дополнительной площадки, поясняет пресс-служба.

С 1 ноября из портов Приморья на Сахалин вывезли более 5,5 тысяч двадцатифутовых контейнеров, отправления в островной регион ожидают еще 1,5 тысячи контейнеров.

"Сейчас необходимо организовать работу в Корсаковском порту. Нельзя допустить скопления контейнеров там. Бизнесу нужно оказывать всяческое содействие, чтобы можно было приехать и вовремя забрать свой груз", - поручил областному правительству губернатор региона Валерий Лимаренко.

Профильные министерства региона оповещают владельцев бизнеса о прибытии их контейнеров в порт Корсаков. Наибольший объем приходится на областное министерство строительства, министерство сельского хозяйства и торговли.

Как сообщалось, в начале ноября предприниматели региона обратились к областному правительству за помощью с доставкой их грузов, застрявших в портах Приморья. Минтранс региона вышел с инициативой в федеральное министерство транспорта о введении дополнительных рейсов на линии Владивосток - Корсаков.

17 ноября пресс-служба правительства сообщила, что половину грузов на Сахалин отправили: Сахалинское морское пароходство и FESCO по просьбе областной власти организовали дополнительные рейсы.

Но 19 ноября возникли сложности со скоплением контейнеров в Корсаковском морском порту. Тогда водители грузовых автомобилей обратились в местные СМИ, сообщив об огромных очередях большегрузов, ожидающих погрузки и выгрузки контейнеров в порту.