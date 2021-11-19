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Полиция ищет участников непристойной фотосессии у храма Спаса на Крови

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция устанавливает и разыскивает двух участников провокационной фотосъемки на фоне собора Спаса на крови, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД. Их фотографии полицейские нашли в ходе мониторинга интернета.

В соцсетях появился снимок, на котором два молодых человека позируют с приспущенными штанами на фоне храма.

В конце октября в Петербурге задержали Ирину Волкову, которая в 2020 году сфотографировалась спиной на корточках и задрав юбку на фоне Исаакиевского собора. Хотя на ней были стринги, следствие решило, что она "действуя умышленно и публично, проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела". Публикация же снимков в интернете оскорбила верующих, добавило следствие.

На Волкову завели уголовное дело о публичных действиях, выражающих неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих. В суде Волкова выразила сожаление о необдуманном поступке, пообещала фотографию удалить и больше так не поступать. Октябрьский суд отказался избирать ей какую-либо меру пресечения, сославшись на "предположительность доводов следствия".

29 октября Тверской суд Москвы отправил на десять месяцев в колонию пару, которая сделала провокационную фотографию на фоне собора Василия Блаженного. Руслани Талабджон и Анастасия Чистова были признаны виновными в оскорблении чувств верующих. До этого они получили по десять суток административного ареста, Талабджона суд постановил выдворить из России.

Петербург Спас на крови МВД Исаакиевский собор Ирина Волкова Собор Василия Блаженного

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