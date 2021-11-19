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Задержаны вероятные участники провокационной фотосессии у храма Спаса на Крови

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские в Петербурге установили и задержали двоих несовершеннолетних, которые могут быть участниками провокационных съемок на фоне музея в центре Петербурга, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его данным, в отдел полиции доставили подростков 15 и 17 лет. В ближайшее время их передадут в СКР.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий - ИФ)", - уточнил собеседник агентства.

По информации правоохранительных органов, снимки сделаны в июле текущего года.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее в соцсетях появился снимок, на котором запечатлены два молодых человека с приспущенными штанами на фоне храма Спаса на Крови (входит в музей "Исаакиевский собор", там также проводят религиозные службы). В региональном главке МВД сообщали, что начали розыск причастных к съемке.

Спас на Крови Петербург МВД

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