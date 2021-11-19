Суд отказался снять с бывшего главреда "Проекта" Баданина статус иноагента

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста о включении в реестр СМИ-иноагентов бывшего главного редактора издания "Проект" (признан в РФ нежелательной организацией) Романа Баданина (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"В удовлетворении искового заявления Баданина отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Баданин просил признать необоснованным включение его в реестр, однако суд не нашел для этого основания.

Американская неправительственная организация Project Media, Inc. ("Проект Медиа") была признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ 15 июля. В тот же день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Баданина и четырех сотрудников "Проекта" - Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову, а 23 июля - заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина и журналистку Софью Гройсман.

16 июля НПО "Проект Медиа" заявила о своей ликвидации. 1 декабря Чертановский суд Москвы рассмотрит административный протокол в отношении Баданина, составленный Роскомнадзором по ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента).