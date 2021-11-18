Баданину и Верзилову грозят штрафы за их посты в соцсетях без маркировки "иноагент"

Петр Верзилов Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор издания "Проект" (признано в РФ нежелательной организацией) Роман Баданин (признан в РФ СМИ-иноагентом) и издатель "Медиазоны" (признана в РФ СМИ-иноагентом) Пётр Верзилов (признан в РФ СМИ-иноагентом) не ставят соответствующую маркировку в своих сообщениях в соцсетях, в связи с чем в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН).

"Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении Романа Баданина и Петра Верзилова (признаны иностранными агентами) по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ за отсутствие соответствующей маркировки в постах личных аккаунтов в социальных сетях. Для определения меры наказания протоколы переданы в суд", - сказали в ведомстве.

12 ноября "Интерфакс" сообщил, что в Чертановский и Головинский суды Москвы поступили протоколы в отношении Баданина и Верзилова соответственно, составленные РКН по ч.1 ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента).

Административное дело в отношении Баданина будет рассмотрено Чертановским судом 1 декабря в 12:00, дело Верзилова в Головинском суде назначено к рассмотрению на 6 декабря в 10:00.

Согласно КоАП, по ч. 1 ст. 19.34.1 им грозит штраф в размере 10 тыс. руб.

8 ноября впервые за аналогичное правонарушение Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 10 тыс. рублей правозащитника Льва Пономарева (первым из физлиц был признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом).

Американская неправительственная организация Project Media, Inc. ("Проект Медиа") была признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ 15 июля. В тот же день Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Баданина и четырех сотрудников "Проекта" - Ольгу Чуракову, Петра Маняхина, Марию Железнову и Юлию Лукьянову, а 23 июля - заместителя главного редактора "Проекта" Михаила Рубина и журналистку Софью Гройсман. 16 июля НПО "Проект Медиа" заявила о своей ликвидации.

30 сентября Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов Верзилова, главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, а также общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЗП" и ООО "Зона права". По данным системы "СПАРК-Интерфакс", гендиректором "ЗП" является Смирнов, а бенефициаром "Зоны права" - Верзилов. Кроме этого, "ЗП" является владельцем проекта "Медиазона".