Россия в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от COVID-19

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Россия может в 2022 году произвести 2 млрд доз отечественных вакцин от коронавируса, это позволяют мощности внутри страны, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию, и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилёвым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Мантуров сообщил, что на сегодняшний день в гражданский оборот в РФ введено уже более 100 млн вакцин. "Это и двухкомпонентный "Спутник V" , "Спутник Лайт", и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 млн доз...", - сказал министр.

За последние сутки в РФ официально зарегистрировано 37 120 заболевших коронавирусом, умерли за сутки 1 254 пациента, накануне сообщалось о таком же количестве умерших, что стало максимальным значением за пандемию.

В России массовая вакцинация началась 18 января. Для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

По состоянию на минувшую пятницу в РФ сделано более 66,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации провели свыше 58,7 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 50,2%, следует из данных оперативного штаба.