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В РФ сделано более 66,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса

В РФ сделано более 66,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса
Фото: Mahmoud Issa/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В России на сегодняшний день сделано более 66,4 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации провели свыше 58,7 млн раз, уровень коллективного иммунитета в стране составляет 50,2%, следует из данных оперативного штаба.

"По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла - 58 713 240 раз", - говорится в сообщении оперштаба в пятницу.

Там напомнили, что в РФ с 18 января проводится массовая вакцинация от коронавируса, для этого используются двухкомпонентные вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", а также однокомпонентная "Спутник Лайт".

Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний.

Как заявила на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова, для борьбы с вирусом в РФ необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения, включая прошедших вакцинацию и переболевших.

Данных показателей планируется достичь к июню 2022 года.

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