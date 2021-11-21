Более 1,1 млрд руб. выделят на социальные доплаты пенсионерам

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России направит более 1,1 млрд рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам.

Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

Как отмечается, финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей соцдоплат. Среди них - Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан, пояснили в пресс-службе.

Вопрос о выделении финансирования по предложению Минтруда был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 17 ноября.