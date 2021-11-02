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Кабмин РФ уточнил, как инвалиды будут получать бесплатные соцуслуги

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Зарплаты людей с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, больше не будут учитываться при расчёте их дохода, используемого для оплаты получаемых ими в этих учреждениях услуг.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, утверждены изменения, которые позволят не учитывать зарплату таких граждан при расчёте их дохода.

В сообщении отмечается, что "по прежним правилам до 75% дохода инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, уходило на оплату полученных в учреждении услуг".

В этот доход входили пенсии, пособия, а также зарплата. Исключить её из данного списка председателя правительства Михаила Мишустина попросили социальные работники на встрече в подмосковном городе Дмитрове 8 июня 2021 года.

Как говорится в сообщении, глава правительства поддержал предложение и пообещал помочь с решением вопроса. По итогам встречи он поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития разработать предложения по изменению законодательства, которые позволили бы не учитывать зарплату граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в организациях социального обслуживания, при расчёте их дохода.

правительство

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