Пенсии в России в 2022 году будут снова проиндексированы выше инфляции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.

На совещании по социальным вопросам Путин напомнил, что на съезде "Единой России" уже ставил такую задачу. "Напоминаю, что с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации (президента), и депутаты над этим думают", - отметил Путин.

Он пообещал вернуться к этим предложениям в ближайшее время: "Посмотрим на то, как сложатся макроэкономические показатели". "Прошу это иметь в виду и представить в ближайшее время предложения", - обратился президент к участникам совещания.

По данным, опубликованным накануне Росстатом, годовая инфляция на момент 15 ноября стабилизировалась на уровне 8,1%.