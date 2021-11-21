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Президент РФ предложил свою кандидатуру для испытаний назальной формы "Спутника V"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил желание принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V".

В ходе встречи с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Денисом Логуновым российский лидер спросил, может ли он принять участие в эксперименте.

Логунов ответил утвердительно и добавил, что президенту необходимо подписать соответствующее согласие, чтобы принять участие.

"Обязательно подпишу. Может быть, сегодня это сделаю", - ответил Путин.

Денис Логунов также сообщил, что Центр им. Гамалеи планирует в ближайшее время ввести в использование назальную форму вакцины против коронавируса "Спутник V".

По его словам, назальная вакцина позволит дополнить внутримышечную форму "Спутника V", создавая "барьерный" иммунитет в носоглотке.

"Известно, что внутримышечный способ вакцинации защищает, но не защищает от "пробойной" инфекции, он не защищает иногда именно от симптоматического течения, поэтому нужно вакцинировать именно через слизистую, создавать барьерный иммунитет", - сказал Логунов.

12 октября министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин коронавирус Спутник V Денис Логунов

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