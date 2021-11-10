Гинцбург назвал назальную форму "Спутника V" дополнением к инъекции

Александр Гинцбург Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" не заменит повсеместно применяемую сейчас внутримышечную инъекцию, она будет использоваться в качестве дополнительной защиты, заявил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Интервью с ученым, которому 10 ноября исполняется 70 лет, опубликовала "Российская газета".

На вопрос издания, отменит ли назальная форма "Спутника V" использование внутримышечной формы вакцины, Гинцбург ответил: "Ни в коем случае!"

"Назальная создает местный иммунитет в носоглотке. И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та (внутримышечная вакцина - ИФ), которая (применяется - ИФ) сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера", - пояснил директор НИЦ им. Гамалеи.

Он отметил, что можно будет использовать обе версии "Спутника V".

"Очень рассчитываем, что назальная вакцина получит свое применение. Они будут друг друга дополнять, и что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты", - сказал Гинцбург.

Как сообщалось, 12 октября министерство здравоохранения РФ одобрило проведение второй фазы клинических испытаний вакцины "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Спрей, как и инъекционная форма вакцины, будет двухкомпонентным.