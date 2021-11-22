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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта Казани за утро понедельника

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Татарстан первым из регионов России ввел с понедельника QR-коды на общественном транспорте.

"На 7:30 по московскому времени кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава в Казани более 500 человек", - сообщает МУП "Метроэлектротранс" в своем телеграм-канале.

Там же сообщается, что на улице Серова встали трамваи маршрутов N1 и N6 из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Произошла задержка движения.

В метрополитене похожая ситуация: перед входом на станцию стоят проверяющие QR-кодов. Некоторые пассажиры возмущаются и срывают свою злость на контролерах. Женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о том, что у нее есть первая прививка.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо справки о медотводе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Татарстан Казань Коронавирус

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