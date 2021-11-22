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В Татарстане таксисты взвинтили цены после введения QR-кодов в транспорте

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Вдвое выросли цены в такси и у частных извозчиков после введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане.

"Если раньше я довозил человека с остановки "Энергоуниверситет" до улицы Авангардной за 250 рублей, то сегодня мне выдали сумму на 170 рублей больше", - сказал корреспонденту "Интерфакса" водитель одного из сервисов такси в Казани.

Люди же в соцсетях возмущаются ростом цен на услуги такси. "Для третьей столицы это дорого", - написал один из пользователей.

"От "Меги" до "Сахарова" (четыре минуты на автомобиле - ИФ) 316 рублей", - добавил с иронией второй пользователь.

К слову, утром в понедельник на остановках общественного транспорта стало заметно больше автомобилей такси и частных извозчиков.

Появились и новые услуги. В одном из мессенджеров, в частности, созданы сообщества взаимопомощи "Довези друга. Казань", "Подвези товарища в Казани", в которых пассажиры без QR-кодов ищут себе водителей и попутчиков, чтобы добраться до работы. Надо отметить, что пассажиров в них больше, чем водителей.

По правилам сообществ все присоединяющиеся в них должны указывать - кто они - водители или пассажиры. Некоторые сразу пишут стоимость своих услуг и маршрут движения. Пассажиры тоже указывают, куда им необходимо добраться и сколько они готовы заплатить за это.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо справки о медотводе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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