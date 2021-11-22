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В Казани пассажир брызнул баллончиком в кондуктора за требование QR-кода

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Кондуктор автобуса пострадала в понедельник от пассажира, напавшего на нее с кулаками и брызнувшего ей в лицо перцовым баллончиком после просьбы предьявить QR-код. Об этом сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков в понедельник.

"Один из пассажиров автобуса маршрута №31 около станции метро Аметьево на просьбу предьявить QR-код ударил женщину-кондуктора и брызнул ей в глаза перцовым баллончиком. В результате пришлось вызвать "скорую" и полицию", - сказал Темляков.

Кондуктор написала заявление в полицию.

МУП "Метроэлектротранс" в свою очередь сообщает, что на 11:30 дня в Казани из трамваев и троллейбусов, где с сегодняшнего дня можно ездить только с QR-кодами, было высажено 786 человек. Двух пассажиров забрала полиция.

"В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом", - говорится в сообщении "Метроэлектротранса".

С 22 ноября проезд в общественном транспорте Татарстана возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо справки о медотводе.

Татарстан Казань

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