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В Воронеже водитель без маски вытолкнул из автобуса пассажирку без маски

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура города Воронежа начала проверку по публикациям в СМИ о нападении водителя маршрутного автобуса на пассажирку.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям водителя, а также проверена деятельность его работодателя в части исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Инцидент, который произошел в маршрутном автобусе в Воронеже, попал на видео и был опубликован в городском сообществе в "ВКонтакте".

Согласно опубликованной видеозаписи, водитель автобуса с нецензурной лексикой требует, чтобы женщина покинула салон. Затем он хватает ее и силой выталкивает из автобуса, сопровождая свои действия оскорблениями. При этом сам водитель также находился без защитного средства.

Воронеж

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